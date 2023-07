Ënnert anerem op Korsika, zu Rhodos oder zu Sizilien hu se mat deels hefte Bränn ze kämpfen, deels ouni Aussiicht op Besserung.

A Süd-Europa sinn op ville Plazen weiderhin Bëschbränn amgaang, géint déi d’Pompjeeën just schwéier ukommen.

Op Korsika riskéiert ee Brand ausser Kontroll ze geroden, well staarke Wand de Läschaarbechten keng Chance léisst. Eenzel Dierfer wäerten haut am laf vum daach mussen evakuéiert ginn, heescht et vun de lokalen Autoritéiten.

Vu Sizilien ginn iwwerdeems 3 Doudesaffer duerch Bëschfeieren gemellt. Ronderëm Palermo wieren d’Bränn ausser Kontroll. De Fluchtrafic um Flughafen hat gëscht zäitweis musse gestoppt.

Op Rhodos ass d’Situatioun weider komplizéiert, well och hei de staarke wand d’Bränn ëmmer nees weiderdreift. Mëttlerweil wieren Läschfligeren aus der Tierkei an och vu méi EU-Staaten mat op der griichescher Vakanzeninsel am Asaz.

De griicheschen Premier Mitsotakis huet confirméiert, dass méi wéi 20.000 Leit op Rhodos a Sécherheet hu musse bruecht ginn.. Dat wier eng logisteschen Mammut-Aufgab gewiescht, wéi een se bis ewell nach net kannt hat. Hien huet och den Asaz vun de Pompjeeën verdeedegt, deen vun der Oppositioun kritiséiert gouf.