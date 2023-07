Déi US-amerikanesch Zentralbank gëtt e Mëttwoch den Owen eiser Zäit eng weider Leetzëns-Decisioun bekannt.

Analysten ginn dervun aus dass d’Federal Reserve no enger Paus am Juni, den Taux elo nees héijen wäert. Aktuell läit e bei enger Forschette tëscht 5 an 5,25%.

Mat enger weiderer Hausse vun engem Véierel Prozentpunkt gëtt an der Lutte géint d’Inflatioun gerechent. Déi läit aktuell an den USA bei 3%. Gewënscht ass vun der Fed awer en Zil vun just 2%.

D’europäesch Zentralbank decidéiert dann muer iwwert de Leetzëns fir d’Eurozon.