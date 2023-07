Dës Woch sinn et 70 Joer hier, datt den Armistice tëscht Nord- a Südkorea ënnerschriwwe gouf.

Et ass schmeier zu Seoul. Reenzäit bei ëm déi 30 Grad. Mee de Léon Moyen, 92 Joer, Korea-Veteran, trëppelt daper mat sengem Rollator, "säi Päerd", wéi hie soss gäre geckst, op déi riseg Plaz virum Memorial of the Korean War an der koreanescher Haaptstad. Mat sengem Bouf ass hie vun Toronto aus Kanada agereest, wou de Lëtzebuerger Korea-Veteran säi Liewen a seng Famill opgebaut huet. Nieft dem Léon Moyen geet de Premier Xavier Bettel. Zesumme leeë si eng Gerbe néier a Gedenken un déi alles an allem 85 Lëtzebuerger Fräiwëlleg, déi am Krich Uganks der 50er Joren fir Südkorea gekämpft hunn. Dës Woch sinn et 70 Joer hier, datt den Armistice tëscht Nord- a Südkorea ënnerschriwwe gouf. Dat feiert Südkorea a Presenz vu ville Vertrieder aus de Länner, déi deemools am Kader un der Säit vu Südkorea engagéiert hunn. Vun de Lëtzebuerger Fräiwëllegen sinn der zwee a Korea gefall. Grad ass et dem Léon Moyen awer manner fir ze gecksen. De Morese Rob, wéi hien en nennt, war net just e Komerod, mee och e gudde Kolleeg. De Léon Moyen erënnert sech un dem säi leeschte Geste ënner Komeroden, wéi hien no enger Nuecht a sengem Schlofsak a säi Foxhole geklommen ass.

"Du kënnt hien eran mat enger blechen Dous a sot, hei hunn ech en Téi gemaach, wëlls de een? Ech sot OK, bréng en heihinner. An e setzt do bei mech op d’Säit op de Buedem. No zwou Minutten hunn ech emol probéiert. Mee e war nach ze waarm, fir en ze drénken. Antëscht war hien awer schonn a Fatzen. Do hat hien e Volltreffer kritt."

De Robert Mores war ënnerwee, fir zwee Komeroden ausgruewen ze goen, déi an engem Bunker verschott gi waren.

"Dat war ongeféier mäi schlëmmsten Dag, deen ech a Korea hat. Ech hat den Téi nach do stoen, dee war nach ze waarm, fir ze drénken. Du war hie schonn am Jenseits."

De Léon Moyen selwer war op sengem éischten Tour a Korea um Bee blesséiert ginn an gouf a Japan an e Spidol bruecht. Bal hätt hien säi Been verluer. "Mee si hunn et gefléckt, seet hien, "ech hu mäi Been behalen". Dono sollt hien heem op Lëtzebuerg geschéckt ginn. Mee well säin Asaz e Joer sollt daueren, hien awer no e puer Méint blesséiert gi war, huet hie sech zréck a Korea schécke gelooss, fir säi Joer fäerdeg ze maachen. No e puer Méint doheem, erzielt de Léon Moyen, huet hien Korea vermësst a sech trotz senger Blessure nach emol gemellt fir en zweeten Tour.

Firwat ass de Léon Moyen aus eegene Stécker an de Krich gaangen? Als Éisleker Bouf huet hien am Zweete Weltkrich d’Ardennenoffensiv materlieft. "Dunn ass eist Land och iwwerrannt ginn, vun den Noper, vun der däitscher Arméi. Dat war keng grouss Freed."

Wéi Nordkorea de Süden ugegraff huet, huet hie sech u seng eege Krichserfarung erënnert gefillt.

"Dat ass awer e bëssen u mech gaangen. Dunn hunn ech geduecht, da gees de hëllefen." Esou de Léon Moyen.

"Mir hunn eis jo op d’Amerikaner verlooss. Déi hunn eis eraus geschleeft. An dunn hunn ech geduecht, da méchs de dat nämmlecht, wat déi gemaach hu mat eis. Dofir sinn ech gaangen déi éischte Kéier."

Kuerz nom Krich gouf et och net vill Perspektiven, erkläert de Léon Moyen.

"Et war net vill ze verléieren do vun Aarbechten. Du hues mol eng Aarbecht fonnt, wou s de e bësse konns mat der Schëpp schaffen, fir e puer Frang ze verdéngen. Mee eppes Festes war net do nach."

An, erkläert de Léon Moyen. Hien wollt eppes vun der Welt gesinn. An dat huet hien, um Wee a Korea gemaach, wéi hien zielt. D’Schëff, dat d’Zaldoten transportéiert huet, ass um Wee vun der Belsch bis a Korea a villen Häfen stoebliwwen.