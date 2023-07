D'UNESCO, also d'Uno-Sektioun fir Bildung, Wëssenschaft a Kultur, gesäit d'Tendenz zum Digitalen neierdéngs méi kritesch.

Esou kann een op mannst emol der UNESCO hire Weltbildungrapport resuméieren, deen e Mëttwoch virgestallt ginn ass.

Et misst ee Kader gi mat verbindleche Reegele fir d'Entwécklung an den Asaz vun digitaler Technologie, wéi zum Beispill der kënschtlecher Intelligenz am Bildungsberäich. Esou technesch Hëllefsmëttel kéinten den Unterrecht zwar beräicheren, se kënnen awer déi mënschlech Interaktioun ni ersetzen. Et ass ee sech och bei der UNESCO bewosst, dass digital Medien Deel vun eise Kanner hirem Alldag sinn an dass kënschtlech Intelligenz Deel vun der Zukunft wäert sinn. Eng Evolutioun, déi och an de Schoulen Usus ass oder wäert ginn.

Technik wier awer ëmmer nëmmen ee Mëttel zum Zweck a misst pedagogesch sënnvoll agesat ginn. D'UNESCO ass dann iwweregens der Meenung, dass ee Smartphone näischt an der Schoul verluer huet. Ze vill Zäit um Smartphone géif net just oflenken, mee géif sech och negativ op d'Schoulnotten an déi emotional Stabilitéit vun de Schüler auswierken.

Zu Lëtzebuerg wëll de Lycée Ermesinde de Gebrauch vum Smartphone an der Schoul aschränken. De Ministère gesäit aktuell awer kee Besoin fir ee generelle Verbuet.

Déi Jonk an d'Léierpersonal sollen zwar déi nei Technologien notzen, awer an an engems och ganz kritesch hannerfroen a bewäerten. Dat wier besonnesch bei der kënschtlecher Intelligenz onëmgänglech. D'Schoul soll also net just mat esou Apparater, mä och mat den néidege Kompetenzen equipéiert ginn.

Technik eleng hätt nëmmen ee ganz begrenzte positiven Effekt an der Educatioun, wann dat ganzt net och vun engem qualifizéierte Personal begleet gëtt, fir dass een e pedagogesche Mehrwert huet.

Derbäi kënnt am Rapport ee ganze Volet iwwert geopolitesch Ongläichheeten, well weltwäit iwwer 500 Millioune Kanner an der Schoul guer keen Accès zum Internet hunn.