An de Länner laanscht d'Mëttelmier ass och e Mëttwoch d'Lutte géint déi vill Bëschbränn weidergaangen.

Betraff si mëttlerweil nieft griichesche Vakanzeninsele wéi Rhodos, Korfu, Euböa, och déi italieenesch Regioun Sizilien, an d'Insel Korsika. D'Flamen kommen dem kroateschen Dubrovnik méi no, an och ronderëm Sintra a Portugal brennt et.

Der griichescher Regierung no sinn uechter d'Land an de leschten 12 Deeg ganzer 600 gréisser Bränn bekämpft ginn. De staarke Wand an déi ëmmer nach gliddeg Temperaturen halen d'Flamen um liewen.

Op Sizilien sinn italieenesche Medien no bis ewell dräi eeler Leit an de Bränn ëm d'Liewe komm. Et gëtt driwwer geschwat, den Noutstand fir déi italieenesch Insel auszeruffen. Am Norde vun Italien sinn déi lescht Deeg dogéint zwou Frae bei schwéieren Onwieder ëm d'Liewe komm.

An der Géigend vun der kroatescher Küstestad Dubrovnik sinn den Ament eng 130 Pompjeeën am Asaz. D'Flame si scho bis ronn 12 Kilometer un déi historesch Alstad erugeréckelt.

A Portugal si ronderëm Sintra aacht Pompjeeë liicht blesséiert ginn, wou si géint d'Flame gekämpft hunn. D'Flame sinn bis ewell awer lokal beschränkt.

Op Korsika gouf et e Mëttwoch Avancë bei der Lutte géint d'Feier, dat an der Nuecht nach dräi Dierfer menacéiert hat.

An Algerien heescht et iwwerdeems opootmen. Do sinn déi déidlech Feieren, bei deenen zanter Sonndeg 34 Mënschen ëm d'Liewe koumen, an Tëschenzäit geläscht.