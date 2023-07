E Mëttwoch den Owend huet den Arméi-Chef Abdramane an enger Televisiounsusprooch erkläert, dass een decidéiert hätt, dem Regime en Enn ze setzen.

"Sämtlech Institutioune vum Land géife bis op Weideres ausser Kraaft gesat, d'Grenzen zougemaach an eng Ausgangsspär verhaange ginn", sou den Arméi-Chef Abdramane. Zesumme mat néng wiederen Uniforméierte vum Militär huet hien uginn, am Numm vun engem "Nationale Rot fir de Schutz vun der Heemecht" (CNSP) ze schwätzen.

Do virdrun hat d'Garde de Staatschef Bazoum a sengem Amtssëtz an der Haaptstad Niamey festgesat. De Büro vum President huet iwwer Twitter, dee jo antëscht an "X" ëmbenannt gouf, matgedeelt, dass et dem President a senger Famill géing gutt goen. Am Ëmfeld vum Bazoum heescht et, de Putsch wier "zum Scheitere verurteelt".

Am Zentrum vun Niamey hu sech Journalisten no sëllegen Demonstrante versammelt, déi dem Bazouma hir Ënnerstëtzung ausdrécke wollten. E puer hu versicht bis bei den Amtssëtz ze kommen, goufen awer mat Warnschëss verdriwwen.

D'Parteie vun der nigerianescher Regierungskoalitioun hunn de "selbstmäerdereschen an anti-republikanesche Wansinn" vun de Putschiste ugeprangert. E puer Länner an international Organisatiounen hunn de Putschversuch verurteelt. D'EU, d'USA an d'westafrikanesch Staategemeinschaft fuerderen, dass de President Bazoum direkt misst fräigelooss ginn. Den EU-Aussebeoptraagte Josep Borrell sot dozou: "D'EU verurteelt all Versuch, d'Demokratie ze destabiliséieren an d'Stabilitéit vum Niger ze beanträchtegen."

Den Niger ass jo och schonn zanter 1989 eent vun den offizielle Kooperatiounslänner vu Lëtzebuerg. D'Land an der Sahel-Zoon besteet zu zwee Drëttel aus Wüüst an huet déi lescht Joren iwwer vill mat dschihadistescher Gewalt ze kämpfen. Zanter der Onofhängegkeet vu Frankräich am Joer 1960 ass et schonn de véierte Putsch an et gouf sëllege Versich d'Muecht z'iwwerhuelen. De leschte Versuch, de Bazoum ofzesetzen, war am Mäerz, wéi de President an der Tierkei war. Doriwwer gouf sech awer ni ëffentlech geäussert.