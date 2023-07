Ukrain, China, Nordkorea, den Noen Osten an Afrika; déi geopolitesch Lag op der Welt schéngt ëmmer méi oniwwersiichtlech ze ginn.

Wéi kënnen d'EU an d'NATO an esou enger Welt d'Sécherheet vun Europa a sengen Awunner garantéieren a wéi eng strategesch Léiere loosse sech aus dem Krich an der Ukrain an dem ëmmer méi expansive Verhale vu China zéien? Doriwwer hu mir mam däitschen Expert fir international Sécherheetspolitik Nico Lange* geschwat.

Ugefaange beim Konflikt, dee souzesoen direkt virun der europäescher Hausdier stattfënnt: Dem Krich an der Ukrain.

Vun enger sporadescher op eng systematesch Ënnerstëtzung vun der Ukrain ëmschalten

D'Ukrain hätt gewisen, dass ee géint Russland gewanne kéint. Dat géif awer net bedeiten, dass de Krich an der Ukrain geschwënn eriwwer wier. Dat cleverst, wat een als EU an NATO maache kéint, wier sech op e laange Konflikt anzestellen, deen net duerch Wonschdenken op en Enn geet. Eleng bei der ukrainescher Géigenoffensiv misst een dovun ausgoen, dass dës nach bis an d'nächst Joer eran dauere wäert.

© WOJCIECH GRZEDZINSKI ANADOLU AGENCY Anadolu Agency via AFP

Fir der Ukrain hir Partner awer och fir d'NATO wier et elo dat wichtegst, vun enger sporadescher op eng systematesch Ënnerstëtzung vun der Ukrain ëmzeschalten. D'Industrie géif dobäi eng zentral Roll spillen:"Für die Partner der Ukraine, aber auch für die NATO insgesamt ist es das Wichtigste, jetzt von sporadischer Unterstützung hin zu systematischer Unterstützung zu kommen, auch mit Unterstützung der Industrie und vor allem die Produktionskapazitäten auszubauen. Das wird nur gelingen, die Ukraine zu unterstützen und die eigenen Streitkräfte zu stärken, wenn man in der Lage ist, selbst mehr zu produzieren und auch selbst die Technologien, die man für Sicherheit und Verteidigung in Zukunft braucht, zu entwickeln. Also es kommt jetzt sehr stark auf Industrie an."

Sanktioune géint Russland waren och e Signal a Richtung China

Nieft Russland ass China den Ament deen Acteur, deen déi existéierend sécherheetspolitesch Uerdnung am stäerksten erausfuerdert. Onmëttelbar no der russescher Invasioun an der Ukrain war d'Suerg dass et souzesoen am Schiet vum Ukrain-Krich zu enger chineesescher Invasioun vun Taiwan kënnt.

D'Invasioun vun der Ukrain ass allerdéngs net esou gelaf ewéi geplangt, Russland huet seng militäresch Ziler net erreecht. Kéint dat dofir suergen, dass China als Partner vu Russland d'Léier zitt, dass eng Invasioun vun Taiwan méi Risike mat sech bréngt, wéi et wäert ass?

Dozou mengt den Nico Lange, dass d'Gefor vun enger chineesescher Invasioun vun Taiwan nach ëmmer reell wier. De chineesesche President Xi Xingping hätt kloer gemaach, dass d'Unifikatioun vu China an Taiwan säin Zil wier an et misst een dës Ausso eescht huelen.

© SAM YEH AFP

Allerdéngs wieren déi extreem haart Wirtschafts- a Finanzsanktiounen, déi déi westlech Staaten, awer och aner Länner ewéi Australien a Japan, géint Russland verhaangen hunn, och e Signal a Richtung China gewiescht.

Allerdéngs géif China d'Tatsaach, dass Russland sech net duerchsetze kéint, mat Erstaune beobachten. Et géif een en zu Peking awer wuel kaum d'Conclusioun zéien, dass een Taiwan net ugräife sollt. Éischter géif een zu der Usiicht kommen, dass wann een Taiwan attackéiere géif, een dat militäresch richteg maache misst, an net esou amateurméisseg ewéi Russland.

China géif sech selwer militäresch duerchaus méi staark gesinn ewéi Russland. Och dat misst een eescht huelen. China géif sech d'Situatioun an der Ukrain genee ukucken an doraus seng Léieren zéien, besonnesch well een et antëscht mat neie Forme vun der Krichsféierung ze dinn hätt, déi staark um Asaz vun Donnéeën an Artillerie baséiere géif. Zu Peking géif ee seng Léieren aus dësen Entwécklungen zéien an de Weste wier gutt beroden, dat nämmlecht ze maachen, wann e China och an Zukunft wierksam ofschrecke wéilt.

Mam Bezuch op d'Ukrain wier dës Ofschreckung zum Deel och scho gelongen. China géif den Ament vun enger oppener militärescher Ënnerstëtzung vu Russland ofgesinn, well dës ze héich Käschte mat sech brénge géif. Do hätt de russesche President Putin sech sécherlech verrechent:"Was auf jeden Fall aber zu wirken scheint, ist, dass China klar ist, dass eine offene militärische Unterstützung Russlands nicht infrage kommt, weil sie für China mit viel zu vielen Kosten bei vergleichsweise wenig Nutzen verbunden wäre. Und wir sehen diese offene Unterstützung mit zum Beispiel Waffen und Munition und Material aus China ja auch nicht für Russland. Da hat Putin sich, glaube ich, etwas verrechnet, der schon gehofft hat, dass er aus China mehr Unterstützung bekommt."

Trotz den ënnerschiddleche strateegeschen Interessen, huet d'EU enk wirtschaftlech Relatioune mat China. Et wier net sënnvoll, sech ekonomesch komplett vu China lass ze koppelen. Et wier awer eng richteg Entwécklung, dass ee méi staark driwwer nodenke géif, wéi een de Risk, bei verschiddenen Technologië vu China ofhängeg ze sinn, miniméiere kéint. D'EU wier bei verschiddene Gidder vun Importer aus dem Ausland ofhängeg. Hei géif et dorëms goen, dës esou ze gestalten, dass een och ëmmer aner Optiounen ewéi China hätt an net erpressbar wier. Et wier wichteg, géigeniwwer China politesch handlungsfäeg ze bleiwen.

Europa muss d'Fäegkeeten entwéckelen d'Welt politesch ze gestalten

Ma och ofsäits vu China a Russland gëtt d'Welt sécherheetspolitesch ëmmer méi komplex. "Die Zeiten der Gemütlichkeit und Ruhe sind vorbei und die kommen aus nicht zurück und wir sollten auch nicht davon ausgehen, dass wir irgendwas machen können und dann wirds wieder gemütlich und ruhig bei uns", mengt den Nico Lange.

An esou enger Welt misst Europa den Usproch an d'Fäegkeeten entwéckelen, d'Welt selwer politesch ze gestalten. Et misst ee fort vun enger aussepolitescher Strategie, déi nëmmen doraus bestéing, op d'Handele vun aneren Acteuren ze reagéieren: "Das große Grundproblem ist doch, dass andere etwas tun und […] dass wir Europäer aber bisher nicht ausreichend Handlungsfähigkeit selbst haben. Also wir reagieren immer nur auf Dinge, aber wir haben zu wenig Anspruch und zu wenig Klarheit darüber, wie wir eigentlich die Welt selbst gestalten wollen. Das müsste eigentlich der nächste Schritt sein, diese Veränderungen in der Welt nicht nur abzuwehren oder darauf zu reagieren, sondern sie aktiv mitzugestalten."

*Den Nico Lange huet Magister-ofschlëss a Politikwëssenschaft, Kommunikatiounswëssenschaft an Informatik. Hie war ënner anerem vun 2019 bis 2022 Chef vum "Leitungsstab" am däitsche Verdeedegungsministère. Zanter 2022 ass hie Senior Fellow bei der Zeitenwende-Initiativ bei der Münchener Sécherheetskonferenz.