Den asiatesche Kontinent ass däitlech méi schlëmm vun extreme Wiederbedéngunge wéinst dem Klimawandel betraff wéi déi aner Kontinenter.

Dat schreift d'Weltwiederorganisatioun WMO an hirer Asien-Bilanz fir 2022, déi en Donneschdeg zu Bangkok virgestallt gouf. Am leschte Joer wier de Kontinent esouwuel vun extremer Dréchent wéi och vun Iwwerschwemmunge betraff gewiescht. Dës extrem Wiederkonditiounen hätten d'Liewensgrondlag vu ville Leit zerstéiert.

2022 gouf et an Asien 81 Katastrophen, déi wieder-, klima- oder waasserbedéngt war, dorënner eng däitlech Majoritéit vun Iwwerschwemmungen a Stierm. Dem Bericht vun der WMO no koumen iwwer 5.000 Leit wéinst Klimakatastrophen ëm d'Liewen an eng 50 Millioune Mënsche waren direkt dovunner betraff. Den ekonomesche Schued gëtt op iwwer 32 Milliarden Euro geschat.

Duerchschnëttstemperatur um Kontinent louch 2022 ëm 0,72 Grad iwwert der Moyenne vun de Referenzjoer 1991-2020

Dat aussergewéinlecht waarmt an dréchent Wieder huet dann och dozou gefouert, datt déi meescht Gletscher an de Bierger weider geschmolt sinn. Dëst stellt dann nees eng Gefor fir déi zukünfteg Liewensmëttel- a Waasserversuergung an der Regioun duer, esou d'WMO.

Vill Regiounen, ma haaptsächlech der a China, ware vun ongewéinlech dréchenem Wieder betraff. Pakistan dogéint gouf vun extrem villem Reen an dowéinst och katastrophalen Iwwerschwemmunge getraff.