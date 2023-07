Den Seok-Pyo Hong ass CEO vu Kiswire, eng Firma, déi all Zorten Drot hierstellt an hire europäeschen Haatsëtz zu Beetebuerg huet.

Virun him ware scho säi Papp a säi Grousspapp Honorarkonsul fir Lëtzebuerg. "KIS" steet fir "Korea Iron and Steel". D’Gamme vun der Firma geet vu Mikrodréit bis zu 60 cm décke Kabelen, déi aus bis zu Dausenden eenzelen Dréit gewéckelt ginn an Hängebrécken halen. Déi grouss Diamond-Bridge zu Busan selwer hänkt u Kiswire-Kabelen, mee och zum Beispill an der Tierkei d’1915 Çanakkale Bréck.

D’Relatioun tëscht der Famill Hong a Lëtzebuerg geet op d'Siwwenzeger Joren zréck. Deemools huet d’Firma Kiswire zesumme mat der Arbed den Jointventure Trefilarbed Korea gegrënnt, fir Dréit fir a Pneuen ze produzéieren, esou den Seok-Pyo Hong.

"Wärend där Zäit hate mir vill Lëtzebuerger Manager an Ingenieuren, déi eis ënnerstëtzt hunn. An ee vun hinnen war eisen Noper.»

Den Seok-Pyo Hong, Joergang 1979, ass selwer och Ingenieur ginn an huet eng Zäit fir Arcelor-Mittal zu New York geschafft.

Fir d’Sitzunge vum Verwaltungsrot vu Kiswire kënnt hie reegelméisseg op Beetebuerg.

"Do huele mir all Decisiounen iwwert eis europäesch Strategie."

Zu Lëtzebuerg produzéiert Kiswire net, mee huet awer Produktiounssitten an Ungarn an der Tschechescher Republik.

Wat mécht esou een Honorarkonsul am Fong? De Seok-Pyo Hong seet, hie wéisst net, wéi aner Honorarkonsule géife schaffen, mee säi Papp a säi Grousspapp hätten ëmmer ganz enk mat der Lëtzebuerger Ambassade zu Tokyo zesummegeschafft.

"Ëmmer wa mer wichteg Gäscht a Korea hunn oder en Evenement am Zesummenhang mat Lëtzebuerg. Da schaffe mir ganz enk mat hinnen zesummen, fir dat ze arrangéieren."

Enn des Joers mécht Lëtzebuerg elo eng eegestänneg Ambassade zu Seoul op. Dofir seet de Seok-Pyo Hong:

"Meng Plaz ass elo nieft dem neien Ambassadeur a Korea, fir him ze hëllefen, esou gutt et geet."

De Premier Xavier Bettel huet am Kader vu senger Aarbechtsvisitt a Korea och de Siège vu Kiswire zu Busan besicht, wou d’Famill Hong eng al Fabrick fir elektresch Kabelen aus dem Joer 1963 an de Kulturzentrum F1963 ëmgebaut huet.

Am Komplex vun 10.000 Metercarré gëtt et ënner anerem eng Bibliothéik, eng Filial vun der Konschtgalerie Kukje, e klengen Designmusée an Zesummenaarbecht mat Hyundai a Vitra sou wéi en Zentrum fir klassesch Musek, ënnert dem Dirigent Geum Nan-Sae, dee verschidde philharmonesch Orchesteren an d’Seoul Arts High School geleet huet.

Seng Elteren hätten de Konschtmilieu scho laang ënnerstëtzt, esou de Seok-Pyo Hong, besonnesch duerch hir Relatioun mam Dirigent, deen zu Busan gebuer ass.

"Dofir hu mer ugefaangen, dat méi intensiv ze maachen. Mee mir hunn hei och eng Galerie. Meng Mamm huet ganz gutt Relatiounen zu de Galerien a Korea."

Hie misst sech do nach e bësse raschaffen, laacht de Seok-Pyo Hong. Mee wann hien berufflech zu Lëtzebuerg wier, géif hien och do ëmmer versichen, an d’ Muséeën ze goen.

Wat schätzt de Seok-Pyo Hong besonnesch u Lëtzebuerg? Den Entrepreneursgeescht, dee Lëtzebuerg zu engem vun de räichste Länner op der Welt gemaach hätt, seet de Geschäftsmann. Eng verständlech Äntwert ­– vill Koreaner si ganz houfreg dorop, wéi si hiert eegent Land no den Zerstéierungen duerch de Krich wirtschaftlech nees opgebaut hunn.