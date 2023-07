Der UNO no ass et "extreem warscheinlech, datt de Juli 2023 dee wäermste Juli an och dee wäermste Mount" zanter dem Ufank vun de Wiederopzeechnungen ass.

Et kéint souguer sinn, dass et dee wäermsten zanter 1.000 Joer ass. Dat soen op d’mannst Klimawëssenschaftler vun der Weltwiederorganisatioun vun der UNO (WMO) a vum europäesche Klimawandeldéngscht Copernicus en Donneschdeg zu Genève. Si hunn d'Donnéeë bis den 23. Juli ausgewäert an do gouf den Hëtztrekord vun 2016 scho gebrach. De 6. Juli war mat enger weltwäiter Duerchschnëttstemperatur vu 17,08 Grad dee wäermsten Dag, dee bis ewell jeemools opgezeechent gouf. De Rekord vu bis ewell louch bei 16,8 Grad Celsius. Dee Wäert gouf dëse Mount op ganzer 17 Deeg iwwerschratt. Den UNO-Generalsekretär Guterres sot en Donneschdeg den Owend dozou: "D’Zäit vun der Äerderwiermung ass eriwwer, d’Zäit vum globale kachen, ass ugebrach."