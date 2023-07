An der ominéiser Dokumentenaffär ass den Ex-US-President Trump a weidere Punkten ugeklot ginn. Domadder ginn et elo 40 Punkten, déi op der Uklo stinn.

De Parquet geheit dem Trump jo vir, Regierungsdokumenter, déi zum Deel als "top secret" klasséiert waren, bewosst no senger Zäit am Wäissen Haus matgeholl ze hunn. Ee vun den neie Punkten, wéinst deenen hie sech elo muss veräntwerten, ass, dass hien e Mataarbechter vu sengem Haus zu Mar-a-Lago soll ugewisen hunn, Opname vun Iwwerwaachungskameraen ze läschen, fir esou Beweismaterial verschwannen ze dinn an d'Enquête vun der Justiz ze stéieren.

Den Trump selwer streit d’Faite weider of a schwätzt vun enger politescher Hexejuegd, well hien d’nächst Joer nees an de Presidentielle wëll kandidéieren.