Nodeems et duerch e Bëschbrand zu enger Explosioun an engem Munitiounslager an Zentralgriichenland koum, hunn d'Autoritéiten Evakuéierungen ordonéiert.

En Deel vum Munitiounslager an enger Militärkasär zu Nea Anchialos an der Géigend vun der Hafestad Volos steet no der Explosioun a Flamen, sou e Porte-parole vun de Pompjeeë géintiwwer der AFP. Wéi d'Garde côte mellt, goufe bis ewell 130 Mënsche mat Booter a Sécherheet bruecht.

Eleng fir dëst Feier ze bekämpfen, si siwe Läschfligeren an dräi Helikopteren am Asaz. Den Asaz wier schwéier wéinst den Explosiounen. Medieberichter no sollen an der Hal Waffen aus F-16-Kampfjetten, Marschfluchkierper souwéi 450 an 900 Kilogramm schwéier Bomme lageren.

Video of Thursday’s explosion in the region of Karampas in Nea Anchialos, #Greece. pic.twitter.com/SVHfdeTfig — Daphne Tolis (@daphnetoli) July 27, 2023

Wéi d'Hafepolice nach wësse gedoen huet, hunn dräi Patrullebooter vun der Garde côte, 22 Yachten an zwee Schleefbooter gehollef, d'Bewunner aus dem Hafe vun Nea Anchialos an den Hafe vu Volos ze bréngen. "Dat ass eng komplett nei Situatioun", sou de Buergermeeschter vum Duerf, den Achilleas Beos.

D'Bränn an der Regioun waren e Mëttwoch ausgebrach. Pompjeeën, Police a Fräiwëlleger hunn déi ganz Nuecht op en Donneschdeg versicht, d'Feier an der Ëmgéigend vun der Hafestad Volos an de Grëff ze kréien. Sechs Gemengen an Dierfer ronderëm d'Stad goufe en Donneschdeg de Moie fréi evakuéiert, weider Uertschafte sinn an Alarmbereetschaft. D'Industriegebitt bleift bis op Weideres zou.

Zanter zwou Woche kämpft Griichenland net just géint sëllege schro Bëschbränn, ma leit och ënner extreemer Hëtzt. Zwar soll et an den nächsten Deeg e bëssen ofkillen, dofir gëtt awer vill Loft virausgesot.