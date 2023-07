Zwee Deeg nom Militäropstand am Niger, bei deem de President Mohamed Bazoum festgesat gouf, gëtt et elo ee selwer deklaréierten neie Leader.

Den General Abdourahamane Tchiani, Chef vun der Presidentegard, huet sech elo als neien "President vum Nationalrot zum Schutz vum Land" presentéiert an huet an engem vun der Tëlee iwwerdroene Statement den Opstand mat der schlechter Sécherheetslag am Land begrënnt.

Ënnert dem rechtméisseg gewielte President Mohamed Bazoum hätt et e "politeschen Diskurs" ginn, datt am Land "alles an der Rei" wier, esou den Tchiani a senger Usprooch op de Tëlee. An der Realitéit hätt et awer "Doudeger, Verdriwwener, Erniddregung a Frustratioun" ginn. Den Tchiani war zanter senger Ernennung vum viregte President am Joer 2011 Chef vun der Presidentegard.

E Mëttwoch war de President Mohamed Bazoum festgesat ginn. Hie war zanter 1960 deen éischte Staatschef vum Niger, deen no demokratesche Walen an enger friddlecher Iwwergab op de Presidenteposte koum. De President gouf och e Freideg nach op enger vun der Presidentegard kontrolléierter Militärbasis festgehalen.