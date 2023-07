D'Police hëlt e Sträit tëscht Noperen als Motiv fir d'Dot un. Den Täter vu 64 Joer hätt sech festhuele gelooss, ouni sech ze wieren.

Fir d'éischt hätt hien an engem Appartementsgebai op 2 Fraen an e Mann geschoss. Doropshin wier hie bei en anert Haus an der Géigend gefuer fir op zwou weider Persounen ze schéissen. A wéi enger Bezéiung de presuméierten Täter an d'Affer stinn, konnt d'Police nach net confirméieren. D'Ermëttlunge lafen nach.