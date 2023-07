Nom Coup d'Etat am Niger rappelléiert Washington de Support fir de President Mohamed Bazoum, deen nach ëmmer vun de Putschiste festgehale gëtt.

D'USA géingen nach ëmmer um Retablissement vun der demokratesch gewielter Regierung schaffen, heescht et vun engem Spriecher vum US-Ausseminister Antony Blinken.

De Blinken soll e Freideg op en Neits mam Bazoum telefonéiert hunn.

Eng Fro, déi sech nom Militär-Putsch och nach ëmmer stellt ass déi, wéi et mat de franséischen an däitschen Zaldote weider geet, déi am Land stationéiert sinn.

E Mëttwoch hat d'Arméi de President Bazoum ofgesat.

E Freideg huet de Chef vun der Presidentegarde, de Generol Tchiani, sech als neie Leader presentéiert.