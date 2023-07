Fir de Stefan Rahmstorf ass d'Zil, wat sech vill Länner gesat hunn, fir d'Äerderwiermung op maximal 1,5 Grad ze limitéieren, politesch net méi z'erreechen.

Problem wier, datt vill Regierungen dëst net als eng Topp-Prioritéit ugesinn, esou de Professer fir Physik vun de Weltmierer vun der Uni Potsdam an engem Interview am Deutschlandfunk. "Esou wäerte mir et op kee Fall packen."

Physikalesch wier dëst Zil nach z'erreechen, mä dofir misst een et elo ugoen, esou de Rahmstorf. Vill Politiker wier awer nach ëmmer net kloer, wéi dréngend déi aktuell Situatioun wier.