Méi Bëschbränn sinn an der Géigend vun Olympia ausgebrach. Den Zivilschutz huet scho méi Dierfer evakuéiere gelooss, déi an der direkter Ëmgéigend leien.

De Pompjeeën no sinn 29 Läschekippe esou wéi och fënnef Läschfliger an een Helikopter am Asaz. D'Gefor, datt nei Bëschbränn ausbriechen, gouf vum Zivilschutz eng éischte Kéier zanter Wochen als e bësse méi geréng ageschat, och wann de Risiko a ville Regiounen nach Héich ass.