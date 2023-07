De Britt ass kee Frënd vun den Zenarien, an deenen d'Welt soll "ënnergoen", wann d'Zil, d'Äerderwiermung beim maximal 1,5 Grad ze halen, net erreecht gëtt.

Am Interview mam Spiegel sot den Jim Skea, datt dëst d'Temperaturzil vun 1,5 Grad enorm "symbolkräfteg" wier. Trotzdeem sollt een net verzweiwelen, wann dëst Zil iwwerschratt gëtt, well d'Welt wäert dovunner net ënnergoen. "Et wäert awer eng geféierlech Welt sinn", esou de Chef vum UN-Klimarot weider.

Am Interview geet hien och weider drop an, datt et Instrumenter géint d'Äerderwiermung gëtt, si misste just genotzt ginn. D'Länner wäerten awer mat ville Problemer ze kämpfe kréien "an et wäert sozial Spannunge ginn", warnt de Skea.

Et misst een ophalen, de ganzen Zäit de Message ze verbreeden, datt mir all dem Ënnergang geweit sinn, wann d'Zil net erreecht gëtt. "Dat läämt d'Mënschen an hält se dovunner of, déi néideg Mesuren z'ergräifen, fir mam Klimawandel eens ze ginn".

Hien a seng Coauteure vun de jéngste Berichter vum Weltklimarot hunn awer ëmmer wäert drop geluecht, datt et Hoffnung gëtt, well et d'Technologien an Instrumenter ginn, fir géint de Klimawandel virzegoen. Dofir ass et dann och den Appell un d'Leit: "Engagéiert Iech. Bleift net op der Couche sëtzen a kuckt Iech d'Debatten iwwert de Klimawandel un. All Eenzele kann eppes maachen."

Den 69 Joer alen Jim Skea ass Physiker a Professer fir nohalteg Energie a gouf virun e puer Deeg zum Chef vum Weltklimarot, kuerz IPPC, gewielt. Elo wier et him no un der Zäit, datt dëse Rot méi mécht, fir säi Wëssen besser opzebereeden, datt bestëmmte Gruppen, wéi Baueren, Entreprisen oder Leit, déi an der Stadplanung aktiv sinn, dëst als Handlungsgrondlag notze kënnen. "Et geet bei dësem Thema ëm richteg Mënschen an hiert reellt Liewen an net just ëm wëssenschaftlech Abstraktiounen", esou de Skea am Spiegel weider.

Aktuell wier och genuch Kapital op der Welt do, fir d'Erausfuerderungen unzegoen. Et wier just wichteg, dës Suen "op déi richteg Plazen ze kréien". Wichteg wier zum Beispill den Ausbau vun erneierbaren Energien, fir klimaschiedlech Kuelekraaftwierker, Gasheizungen oder Pëtrol ze ersetzen, esouwuel am Stroosseverkéier wéi och an der Industrie.

Fir de Skea ass awer och kloer, datt "kee Wëssenschaftler engem Mënsch ka virschreiwen, wéi deen liewen oder wat deen iesse soll". Den individuelle Verzicht wier zwar gutt, géif de grousse Wandel awer net eleng erbäiféieren. Fir datt mer alleguer méi klimabewosst liewe kënne, bräicht een eng ganz nei Infrastruktur, esou den neie Chef vum UN-Weltklimarot.