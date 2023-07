D'Wandrichtung an de staarke Reen hunn et net erméiglecht, d'Frachtschëff ofzeschleefen, esou d'Autoritéite vun Den Haag.

D'Schëff, mat ronn 3800 Autoen u Bord, steet nach ëmmer a Flamen.

Aus Sécherheetsgrënn hätt d'Schëff, dat schonn zanter en Dënschde brennt, 16 Kilometer wäit bei eng aner Insel solle bruecht ginn. Et besteet nämlech d'Méiglechkeet, dass et ausernee brécht an ënner geet.

Nieft den Autoen, dorënner och 500 elektresche Gefierer, sinn 1.600 Tonnen Ueleg an 200 Tonne Schëffsdiesel u Bord. Sollt d'Cargo-Schëff ënnergoen, ass eng Ëmweltkatastroph an der Nordséi virprogramméiert.