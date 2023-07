Bei engem politeschen Evenement an der Provënz Khyber-Pakhtunkhwa ass eng Bomm explodéiert.

Wéi et aus engem Spidol an der Regioun heescht, hätt et nieft den op d'mannst 35 Doudegen och nach vill Blesséierter ginn. D'Bomm war bei engem Evenement vun der konservativ-islamescher Partei Jamiat Ulema-e Islam detonéiert.

D'Hannergrënn vun der Explosioun sinn aktuell nach net kloer, d'Autoritéite ginn awer dovunner aus, datt sech d'Zuel vun den Doudesfäll nach erhéije kéint.