Aus den Héichrisikogebidder a verschidde Géigende vu Peking an an aneren nërdleche chineesesche Stied hunn d'Autoritéiten elo zéngdausende Leit evakuéiert.

Grond dofir ass de Stuerm Doksuri, deen zanter e Freideg iwwer China ass an och schonn déi südlech Provënz Fujian an Deeler vun de Philippinnen als Taifun getraff huet.

Déi chineesesch Haaptstad an d'Géigende ronderëm goufe iwwert de ganze Weekend vun enorme Waassermasse getraff. D'Autoritéite warnen elo virun Iwwerschwemmungen, Äerdrutschen a Flëss, déi aus hire Better klammen. Dowéinst goufen elo schonn iwwer 27.000 Leit an de Risikoregioune vu Peking evakuéiert an aner 20.000 aus der Stad Shijiazhuang, esou déi staatlech Medien.

Honnerte vu Millioune vu Leit liewen aktuell ënnert dem héchsten Alarmlevel. Nach bis e Méindeg am Nomëtteg ass mat staarkem Reen ze rechnen. D'Aläerte gëllt fir déi 22 Millioune Leit, déi zu Peking liewen, esou wéi och déi 14 Millioune vu Tianjin, a fir bal all d'Leit, déi an de Provënzen Hebei, Shanxi, Shandong an Henan liewen. Et ass déi éischte Kéier zanter 2011, datt China dësen Alarmlevel wéinst Reen ausgeruff huet.

Mat Wandgeschwindegkeete vu bis zu 175 Kilometer an der Stonn a villem Reen ass den "Doksuri" e Freideg op China getraff. Den Taifun hat op de Philippinnen fir schwéiere Schied gesuergt. Op d'mannst 13 Leit sinn ëmkomm an 21 ginn der nach vermësst.