D'Staate vun der Ecowas hu matgedeelt, datt si ënner Ëmstänn mat Gewalt géint de Putsch am Niger virgoe wéilten.

D'Vertrieder hate sech fir e Sommet an der nigerianescher Haaptstad Abuja getraff. D'Membere vun der Westafrikanescher Wirtschaftsallianz hunn dem dem Militär aus dem Niger en Ultimatum gestallt, d'Muecht an der nächster Woch un déi legitim Institutiounen zeréckzeginn. Sollten d'Putschiste de Fuerderungen net nokommen, wäert d'Ecowas "all néideg Mesuren" ergräifen. "Dës Mesurë kéinten och den Asaz vu Gewalt aschléissen", steet an der Erklärung vun de Memberlänner. E Militärasaz gëtt also net ausgeschloss.

Parallel goufe Sanktioune géint déi nei Leit un der Muecht am Niger deklaréiert. All d'Handels- a Finanz-Relatioune goufen ausgesat.

Protester viru franséischer Ambassade

Dausende vu Mënschen hu sech an der nigerescher Haaptstad Niamey virun der franséischer Ambassade versammelt. Si wëllen der Militärféierung, déi de Putsch duerchgefouert huet, hir Solidaritéit weisen. Dës Demonstratioun soll awer och eng Warnung a Richtung Frankräich an Ecowas sinn, esou Reporter op der Plaz. Franséische Medien no koum et och zu Gewalt wärend dëse Protester.