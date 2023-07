Zënter Deeg brennt virun der hollännescher Küst e Cargoschëff.

E Sonndeg den Owend koum d'Nouvelle, datt dat Schëff elo awer soll op eng sécher Plaz ofgeschleeft ginn, dat deelen déi zoustänneg Autoritéite mat. Dat Ganzt soll 12 bis 14 Stonnen daueren.

E Sonndeg de Moie war nach gesot ginn, datt d'Wiederkonditiounen d'Ofschleefaktioun net géingen erlaben.

D'Feier um Cargotransporter ass zwar net méi sou staark an d'Schëff ass stabil, ma et gëtt nach ëmmer gefaart, datt et awer nach zu enger Ëmweltkatastrof kéint kommen D'"Fremantle Highway" huet 3.800 Autoe gelueden.