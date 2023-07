D'Irakerin huet déi international Communautéit opgefuerdert, fir méi streng géint sexuell Gewalt a Kricher virzegoen.

"D'Kultur, datt et dowéinst keng Strof gëtt, muss en Enn hunn", sot d'UN-Spezialambassadrice fir Dignitéit vun Iwwerliewende vu Mënschenhandel am Interview mat der "Augsburger Allgemeinen". Déi international Communautéit géif just ganz wéineg maachen, fir sexuell Gewalt a Kricher als Krichsverbriechen oder esouguer Vëlkermord ze poursuivéieren. D'Nadia Murad war selwer eng Sklavin vun den Terroriste vum sougenannten "Islamesche Staat".