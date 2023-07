Obwuel et nach ëmmer um Cargoschëff brennt, gouf d'Fremantle Highway "lues a kontrolléiert" ofgeschleeft. Déi éischt Etapp ass awer just eng Tëscheléisung.

Iwwer Stonne gouf d'Frachtschëff vun zwee "Schlepper" bei engem riskanten Transport iwwer d'hollännesch Wattemierinselen op eng virleefeg Ankerplaz gezunn. Wéi d'Waasserautoritéit zu Den Haag matdeelt, wier d'Fremantle Highway elo op der Plaz, eng 16 Kilometer nërdlech vun der Insel Schiermonnikoog, ukomm. Der Autoritéit no wier dës "méi sécher a méi wandgeschützt". D'Frachtschëff wäert do weiderhi vun zwee "Schlepper" stabil a Positioun gehale ginn, bis en Hafe fonnt gouf, an deen d'Schëff verluecht ka ginn.

Bis ewell louch d'Cargoschëff méi wäit westlech, virun der Insel Terschelling, genee tëscht zwou staark befuerene Schëfffaartsstrecken vun an a Richtung Däitschland. E Sonndeg den Owend wier d'Fremantle Highway dunn a Richtung Oste geschleeft ginn. Der Waasserautoritéit no wier den Transport ouni Problemer verlaf an d'Lag vum Schëff wier stabil. Mat dobäi ware Biergungsexperten, e Fliger vun der Garde-côte an e speziellt Schëff, dat Pëtrol raume kann.

Et war e riskanten Transport, well d'Schëff mat ronn 3.800 Autoen u Bord nach ëmmer brennt. D'Feier wier awer antëscht zréckgaangen. D'Gefor bestoung, datt et Rëss an de stole Mauere kéint ginn a Pëtrol austriede kéint.