Déi westafrikanesch Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas huet nom Putsch am Niger haart Sanktioune géint d'Land verhaangen an dreet och mat militärescher Gewalt.

D'Membere vun Ecowas hunn den Ultimatum gestallt, dass de President Bazoum bannent enger Woch nees soll un d'Spëtzt vum Land zeréck. Bis dohi gëlle wéi gesot schaarf Wirtschafts- an Handelssanktiounen: D'Grenzen tëscht dem Niger an den Nopeschstaate sinn zou, den Ecowas-Loftraum fir Flich aus an an den Niger gespaart, an all d'Handels- a Finanztransaktioune sinn ausgesat. Wéinst sengem Uran ass kee Land op der Welt fir d'Versuergung vun europäesche Kärkraaftwierker esou wichteg wéi den Niger.

D'Vereenten Natiounen, d'Europäesch Unioun, d'USA a Frankräich, si all hunn de Putsch op d'Schäerfst verurteelt. Och si schléisse sech der Fuerderung un, dass de gestierzte President Bazoum nees soll zeréck un d'Spëtzt vum Land. D'EU ënnerstëtzt och déi verhaange Sanktiounen a wäert d'Decisioun vun Ecowas "séier an decisiv" ëmsetzen, sou den EU-Aussebeoptraagte Josep Borrell. Budgetshëllef a Kooperatiounsmoossname sinn dann och bis op Weideres ausgesat. Datt och aner Ministere vun der Regierung solle festgehale ginn, géif net acceptéiert.

Der Partei vum Bazoum no wieren nieft dem nigerianesche President ënner anerem och d'Ministere fir Pëtrol a Biergbau, den Inneminister, de Verkéiersminister an de fréiere Verdeedegungsminister festgesat ginn. An deem Hibléck huet d'lokal Police gewarnt, datt d'Land riskéiert zu engem "diktatoreschen an totalitäre" Staat ze ginn.

Op der anerer Säit reprochéieren d'Putschisten der fréierer Kolonialmuecht Frankräich, militäresch wëllen anzegräifen, fir esou de Bazoum nees zeréck un d'Muecht ze bréngen. Dat kéim enger Krichserklärung gläich, sou Mali a Burkina Faso e Méindeg. Déi franséisch Ausseministerin Catherine Colonna huet d'Virwërf allerdéngs zeréckgewisen.

Ëmmer méi Mënschen am Niger, an och anere Staaten, wëlle sech näischt méi vun der fréierer Kolonialmuecht Frankräich a vum Westen allgemeng virschreiwe loossen. D'Vereenten Natioune ginn deemno och als "westlech" an Uecht geholl, obscho si en internationale Gremium sinn.

An de leschte Wochen hat den nigerianesche Militär geputscht an den demokratesch gewielte Bazoum festgesat, deen zanter 2021 am Amt ass. De Chef vun der Presidentegard, de Generol Omar Tchianis, hat sech dono als neie Chef vum Land erkläert. No Mali a Burkina Faso - do hat et schonn e Putsch virun 10 Joer ginn - ass den Niger schonn den drëtte Staat an der Sahelzon, deen zanter 2020 e Putsch erlieft.

Och do hat d'Ecowas sech un d'Spëtzt vum Land gestallt an no demokratescher Uerdnung verlaangt. Och do goufen haart politesch, wéi och wirtschaftlech Sanktioune verhaangen, déi eréischt e gutt halleft Joer dono nees opgehuewe goufen. D'Putschisten haten do e Plang fir d'Wale virgeluecht, wat d'Ecowas iwwerzeegt hat.

Nom Putsch am Niger: ONGen gi weider ënnerstëtzt

Den Niger ass eent vun den Zillänner vun der Lëtzebuerger Kooperatioun. D'Lëtzebuerger Hëllef gouf awer - wéi déi aus aneren europäesche Länner- agefruer.

Eréischt zejoert am Juni gouf eng Lëtzebuerger Delegatioun zu Niamey vum President Bazoum empfaangen.

Ëmmerhi sollt de Grand-Duché bis 2026 145 Milliounen Euro an den Niger iwwerweisen. Bei der Entrevue goung et och ëm d'Konditioune vum Kooperatiounsprogramm. Dës sinn nom Militärputsch allerdéngs net méi erfëllt, betount de Kooperatiounsminister Franz Fayot: "Ech hunn dat direkt gestoppt. Mir kënnen dat einfach net weidermaachen, bis de President befreit an nees etabléiert ginn ass."

D'Fro ass, wéi realistesch dat ass. D'Militärjunta kritt Ënnerstëtzung aus den Nopeschlänner wou zanter 2020 jeeweils zweemol geputscht gouf. De Spriecher vun der Iwwergangs-Regierung am Mali de Colonel Abdoulaye Maïga huet op der Tëlee erkläert, dass Mali a Burkina Faso eng militäresch Interventioun am Niger och als Krichserklärung géint sech opfaasse wäerten.

Experten no wär all militäresch Interventioun am Niger kontraproduktiv. Den Dr. Sascha Werthes, deen am Beräich "International Relatiounen" op der Universitéit Tréier fuerscht, betount, dass eng arméiert Ausernanersetzung katastrophal Konsequenzen virun allem fir d'Populatioun hätt. Mat diplomateschem Geschéck wär elo méi z'erreechen. Virun allem well déi genee Ziler vun de Putschisten nach net kloer sinn.

Am Juni 2022 war d'Lëtzebuerger Delegatioun och an eng nigresch Uertschaft kucken. Anescht ewéi am Mali oder Burkina Faso, wou iwwer d'Agence Lux-Development virop Projete vun ONGen ënnerstëtzt ginn, huet d'Lëtzebuerger Kooperatioun sech am Niger och nach direkt un Investitioune vun der Regierung bedeelegt. Zu Simri am Niger war dat zum Beispill e System fir proppert Drénkwaasser. D'Konsequenze vum Putsch si séier resüméiert. De Premierminister vum Niger Mahamadou Ouhoumoudou sot op der franséischer Tëlee: "Ekonomesch ass et eng Katastroph an op sozialem Niveau och"

Ëmmerhin: Déi siwe Lëtzebuerger ONGen an hir Partner op der Plaz ginn nach ënnerstëtzt, a kënnen nach schaffen. Den Abdoulaye Amadou, President vun der ONG "Les amis d‘Ecole", enger Partner-Associatioun vu "Guiden a Scouten fir ENG Welt", betount, dass et grad elo wichteg ass, dass d'ONGen weider hir Aarbecht kënne maachen.

"E Spréchwuert seet jo: 'Et weess een a Schwieregkeeten, wie seng richteg Frënn sinn'", esou den Abdoulaye Amadou.

Dräi Lëtzebuerger Staatsbierger hale sech den Ament nach am Niger op. An zwee Fäll war e Vol heem scho méi laang geplangt.

Grad ewéi '‘EU, plangt och d' Lëtzebuerger Regierung net, hir Diplomaten offiziell aus dem Niger zeréckzezéien.

Frankräich wëll e Mëttwoch mat Rapatriementer ufänken. D'franséisch Ambassade war e Sonndeg vun Demonstranten attackéiert ginn.