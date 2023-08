Et reent net just méi zu Lëtzebuerg, och a Frankräich huet et an e puer Regiounen an der lescht intensiv gereent. Eng Drëps op de waarme Steen...

Den Ament hunn 119 Gemenge keen eegent Drénkwaasser méi. Eng 30.000 Awunner si betraff, sou den Ëmweltminister Christophe Béchu en Dënschdeg géintiwwer France Inter. "D'Tatsaach, dass et den Ament reent, bedeit net, dass d'Dréchent domat eriwwer ass", sou de Minister. Aktuell wieren 62% vum Grondwaasserreservoire nach net genuch opgefëllt. An engem Fënneftel vum Reservoire wier den Niveau vum Waasser souguer immens niddereg. Datt et dëst Joer zu esou Probleemer mat der Waasserversuergung koum, läit un der Dréchent vum leschte Summer an dono dem wéinegen Néierschlag am Hierscht an am Wanter. De Reen am Fréijoer huet d'Grondwaasser kaum opgefëllt, de Groussdeel vum Waasser hu sech d'Planze geholl. Enn Juli waren nach 31 vun am Ganzen 101 Departementer an engem Alarmzoustand wéinst der Dréchent. Dëst war lokal mat ënnerschiddlechen Aschränkunge beim Waasserverbrauch verbonnen, zum Beispill, dass keng privat Schwämmen dierfe gefëllt ginn, keng Wiss méi dierf genätzt oder Gäert bewässert ginn. Am extrem dréchene Summer 2022 haten iwwer 700 franséisch Gemenge keen eegent Drénkwaasser méi. Eppes, un dat ee sech eventuell muss gewinnen, betount de Minister Béchu.