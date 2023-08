Zanter en Dënschdeg ass zu Lissabon de Weltjugenddag amgaangen.

Et wier enorm, an et kéint een et sech kaum virstellen, wann een net selwer dobäi wier, seet de Cyril, deen op der Plaz ass. D'Organisateure rechne mat 600.000 bis 1,5 Millioune Pilger.

De Weltjugenddag zu Lissabon / Diana Hoffmann

Aus dem Äerzbistum Lëtzebuerg ass e Grupp vun 280 Leit mat dobäi. Dorënner Australier, Thailänner, Vietnamesen, Ethiopier, Fransousen a geschat eng 130 Lëtzebuerger. Ee vun hinnen ass den 18 Joer ale Cyril, dee Massendénger ass, a sech den Erfolleg vum Weltjugenddag esou erkläert: "Am Generelle motivéiert d'Leit, dass een eng gemeinsam Cause huet, firwat een heihi kënnt. Eppes, wat ee verbënnt. An dat ass immens schéin ze gesinn, dass dat weltwäit ass."

Den 28 Joer ale Félix war scho virun 10 Joer beim Weltjugenddag zu Rio dobäi a gesäit dat änlech: "Et ass einfach d'Ambiance. Et fënnt een esou vill Leit, déi dat selwecht denken. Déi aus alle Länner vun der Welt kommen. Déi sech och engagéieren. Déi hire Glawe liewen. Dat fënnt een hei op esou enger Plaz."

E Mëttwoch ass dann de Poopst ukomm. Begleet ass seng Visitt och vu Protester, wéinst den héije Käschte vun der Rees. Riets geet vun 160 Milliounen Euro. Suen, vun deene verschidde Manifestanten der Meenung sinn, dass se besser a Wunnengen investéiert gi wieren. Kee Poopst um Weltjugenddag ass fir de Cyril awer keng Optioun: "Wann de Poopst net géing kommen, da wier dat fir mech keng JMJ (Journées mondiales de la Jeunesse). 'T ass zwar meng alleréischt, mee ech soen, bei sou engem risegrousse Fest, wann do de Poopst net dobäi ass, dann ass et kee chrëschtlecht Fest."

Et ass déi éischt Auslandsrees vum Poopst zanter senger Operatioun am Juni. Den Ament wier säi Gesondheetszoustand net ganz esou gutt, sou dass hien d’Mass en Donneschdeg den Owend wuel net wäert selwer zelebréieren.

De Weltjugenddag dauert nach bis e Sonden.