Déi däitsch Fluchgesellschaft Lufthansa steiert no engem Rekordresultat am zweete Quartal eent vun den dräi lukratiivste Joren an der hirer Geschicht un.

Den operative Gewënn soll 2023 op d'mannst 2,6 Milliarden Euro erreechen, sou Lufthansa en Donneschdeg. D'lescht Joer hat d'Fluchgesellschaft am Dagesgeschäft ronn 1,5 Milliarden Euro verdéngt a fir 2023 bis ewell just eng däitlech Hausse an Aussiicht gestallt. A sengem bis ewell beschte Joer 2017 hat de Konzern e berengegten operative Gewënn vu knapp 3 Milliarden Euro gemaach. Wéinst den Enkpäss am europäesche Loftverkéier soll d'Fluchoffer dëst Joer allerdéngs nëmmen ëm 85% vum Niveau aus dem Joer viru Corona 2019 erreechen. Uviséiert waren 85 bis 90%. Am zweete Quartal huet Lufthansa hiren Ëmsaz duerch méi Passagéier a méi héich Ticketspräisser am Joresvergläich ëm 17% op knapp 9,4 Milliarden Euro gesteigert. De berengegten operative Gewënn huet sech verdräifacht op bal 1,1 Milliarden Euro a louch domat esou héich wéi am zweete Quartal. Ënnert dem Stréch bleift e Gewënn vun 881 Milliounen Euro, deen domat dräi en halleft Mol méi héich wéi d'Joer virdrun ass.