Nodeems virun enger Woch e Militärhelikopter bei engem internationale Manöver erofgefall ass, huet een elo Wrackdeeler a mënschlech Iwwerreschter fonnt.

E ferngesteiert Ënnerwaassergefier huet den Asazekippen dobäi gehollef Wrackdeeler a mënschlech Iwwerreschter a 40 Meter Déift opzedreiwen. Fir déi véier Crew-Memberen identifizéieren ze kënnen, misst een awer fir t'éischt d'Wrackdeeler aus dem Waasser kréien, sou den zoustännege Generalleutnant.

D'Ursaach, wéi d'Maschinn konnt eroffalen, ass iwwerdeems nach net gekläert. Et versicht een lo alles wat méiglech ass, fir d'Blackbox ze fannen an den Incident esou opzeklären. Zum Helikopter, deen am Kader vum internationale Manöver "Talisman Sabre" opgebrach war, hat ee bis zum Ongléck normal Kommunikatioun. Déi véier Crew-Memberen hunn zanterdeem als vermësst gegollt.

Um Militärmanöver hunn 30.000 Zaldoten, ënner anerem aus Däitschland, Frankräich, den USA, Japan a Südkorea deelgeholl.