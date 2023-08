De Frachter, deen de 26. Juli ugefaangen hat mat brennen, ass en Donneschdeg sécher am hollänneschen Eemshaven ukomm.

Nodeems d'Cargoschëff schonn op eng virleefeg Ankerplaz bruecht gouf, hunn zwee "Schlepper" d'Schëff an den Hafe vun Eemshaven an Holland gezunn. e schonn an engem aneren Hafe provisoresch Anker geluecht hat. Dozou hat ee sech wéinst de Wiederkonditiounen a besserem Ekipement am Zilhafen decidéiert. Nieft zwee sougenannte "Schlepper", déi de Frachter gezunn hunn, war och nees e Spezialschëff dobäi, fir eng méiglech Pëtrolsfuite opzefänken.

Experten no, déi d'Schëff, dat ënner panamaeschem Fändel ofgeluecht hat, inspizéiert hunn, wier d'Situatioun u Bord stabil an et géif keng Indicë méi ginn, dass et nach e Brand gëtt.

D'Cargoschëff war ënnerwee vu Bremerhaven an Ägypten a Singapur, wou et Feier gefaangen hat. Ee Crewmember ass ëm d'Liewe komm an 22 konnte gerett ginn. D'Ursaach fir de Brand ass net eendeiteg gekläert. Méiglecherweis huet d'Batterie vun engem vun deene 500 Elektroautoen, déi d'Schëff gelueden hat, ugefaange mat brennen.

Wier de Frachter ënnergaangen, hätt dat katastrophal Konsequenze gehat, vue dass d'Schëff ongeféier 1.800 Tonne Pëtrol an Diesel u Bord huet. En Ënnergang hätt warscheinlech eng Pëtrolspescht am Wattemier ausgeléist, wat ganz grav fir dësen Ökosystem gewiescht wier.