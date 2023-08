Vun Ufank Mee bis Enn Juli goufe ronn 290 Megatonnen CO2 duerch d'Bëschbränn a Kanada fräigesat. Den aktuelle Rekord läit bei 138 Megatonnen iwwer 1 Joer.

En Donneschdeg huet den Äerdiwwerwaachungsprogramm Copernicus matgedeelt, datt duerch déi riseg Bëschbränn a Kanada an de leschten dräi Méint méi wéi duebelt sou vill CO2 fräigesat gouf, wéi am Rekordjoer 2014.

Donieft goufen duerch déi vill Bränn a Kanada ronn 12 Milliounen Hektar Land verbrannt - eng Fläch méi grouss wéi Kuba a Südkorea. Riseg Dampwolleke sinn iwwer Kanada an d'USA gezunn. Iwwer 100 Millioune Mënsche ware vun der Loftverschmotzung betraff. Zäitweis war och de Fluchtrafic perturbéiert a sëllegen Evenementer am Fräien hu missen ofgesot ginn.

En Expert vum Iwwerwaachungsdéngscht fir d'Atmosphär vum Copernicus-Programm (Cams) huet erkläert, datt d'Emissioune vun de Bëschbränn zanter Ufank Mee "bal kontinuéierlech" geklomme sinn an antëscht en Niveau erreecht hunn, "dee schonn erhieflech méi héich ass" wéi de järlechen Total u Brandemissioune fir Kanada. Dës Emissiounen erreechen normalerweis Enn Juli oder Ufank August hiren Héichpunkt, wouduerch domat ze rechnen ass, datt d'Emissiounen "nach e puer Wochen" klamme wäerten.

D'Saison vun de Bëschbränn op der Nordhallefkugel dauert meeschtens vu Mee bis Oktober. Den Héichpunkt gëtt am Juli an August erreecht - de wäermsten an dréchenste Méint vum Joer. Nieft Kanada a Russland waren dem Copernicus-Programm no och nërdlech Regioune wéi de Polarkrees betraff. Och dës Feieren hätten "erhieflech Dampemissiounen" verursaacht.