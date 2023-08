D'Situatioun ass nach ëmmer alles anescht ewéi normal. 6 Méint nom schlëmmen Äerdbiewen an der Tierkei an a Syrien feelt et de Mënschen u villem.

Dat stellen d‘Hëllefsorganisatioune fest. Mir hu mat der Associatioun Care de Point gemaach.

Millioune Leit liewen nach ëmmer an Noutlogementer. Och en halleft Joer no der Naturkatastroph wier d‘Situatioun dramatesch, esou den Direkter vu Care Lëtzebuerg Frédéric Haupert:

"Op den zwou Säite gëtt et ganz verschidde Situatiounen a verschidde Bedürfnisser. Et dauert nach laang an et ass nach vill Hëllef néideg. Et ass nach villes zerstéiert an et muss nach villes opgebaut ginn. Un Neibau ass nach net ze denken."

D‘Affer vum Biewe bräichte sanitär Installatiounen a Liewensmëttel. Och Protektiounsmesurë géint d'Wiederkonditioune wieren néideg. Bei ville Leit kéimen iwwerdeem psychesch Suitten dobäi.

"Et sinn an der Regioun 50.000 bis 60.000 Mënsche gestuerwen. Ganz Famille sinn ausgeläscht ginn. Jidderee kennt een, jiddereen huet Frënn a Familljememberen ënner dramateschen Ëmstänn verluer. Och eis Mataarbechter sinn nach ëmmer ënner Schock."

Déi mental Gesondheets misst als Prioritéit definéiert ginn, soubal d'Iwwerliewe geséchert ass. Care war scho virum Biewen a béide Länner aktiv. 400 Mataarbechter schaffe sur Place.

Direkt no der Naturkatastroph huet ee sech drop konzentréiert, Zelter an Decken zur Dispositioun ze stellen. Haut läit de Fokus op sanitären Installatiounen an op der Versuergung mat Liewensmëttel.

Bei de schroe Biewen am Februar waren am tierkesch-syresche Grenzgebitt iwwer 50.000 Mënschen ëmkomm an iwwer 100.000 Leit goufe verwonnt.