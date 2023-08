Dat sinn zwar 21 Leit manner wéi zejoert, mä dat läit wuel haaptsächlech um schlechte Wieder.

De Summer huet lo scho länger Paus, soss wier d'Zuel vun de Leit, déi erdronk sinn, sécher änlech wéi d'lescht Joer, sou d'Präsidentin vun der däitscher Liewensrettungsgesellschaft (DLRG) Ute Vogt.

Et soll ee besonnesch gutt oppassen, wann een a Flëss oder Kanäl schwamme geet, wou och Schëffer verkéieren. 68 Leit ware bis de 25. Juli a Flëss erdronk a 17 a Kanäl, wat eng zolidd Hausse par Rapport zum Virjoer ass. A Séie si scho 75 Leit ëmkomm.

Mä och a Schwämmen a bei Waassersportaktivitéite gouf et deen een oder aneren Doudegen, dorënner och Kanner. Dës Zuele sinn awer däitlech méi niddreg. Iwwerwaachte Gewässer sinn also méi sécher, fir schwammen ze goen.

Mat Hibléck op d'Klimakris an déi an Zukunft ëmmer méi extrem Summeren, wou d'Leit dacks no Ofkillung siche wäerten, sollt een Schwämmen onbedéngt erhalen a sanéieren, sou d'Ute Vogt weider. Dës weidere solle méi Leit bäibruecht kréien, wéi ee richteg schwëmmt, dat ass nämlech nach ëmmer déi beschte Method, fir d'Leit vum Erdrénken ofzehalen.