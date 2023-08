En Donneschdeg koum et am Nordweste vu Mexiko zu engem schroen Accident mat engem Reesbus.

Ënnert den op d'mannst 18 Doudege sollen och dräi Mannerjäreger sinn, sou de Katastropheschutzbüro am Bundesstaat Nayarit. De Bus mat ronn 40 Passagéier u Bord war um Wee vu Mexico City a Richtung Tijuana.

"Déi meescht Passagéier sinn Auslänner a stamen ënner anerem aus (...) Indien, der Dominikanescher Republik a vum afrikanesche Kontinent. E puer vun hinne waren um Wee an Tijuana, fir vun do aus an d'USA ze reesen", sou d'Autoritéiten.

De Chauffer vum Bus gouf festgeholl. Him gëtt virgeworf, ze séier gefuer ze sinn an doduerch d'Kontroll verluer ze hunn. an der Géigend vun der Landeshaaptstad Tepic dunn ass Bus ronn 40 Meter déif e Rampli erofgefall.

a Mexiko kënnt et dacks zu déidlechen Accidenter, déi an der Reegel op ze héich Vitess zeréckzeféiere sinn, schlecht reviséiert Gefierer oder Chaufferen, déi iwwermidd sinn.