En Donneschdeg den Owend koum et kuerz no 23 Auer am stättesche Spidol zu Hemer an engem Zëmmer vun engem Patient zu engem Feier.

D'Pompjeeë ware séier sur place a konnten de Brand nach um Owend selwer läschen. Éischten Informatiounen no goufe 15 Persoune verwonnt, dorënner eng méi uerg. Sëllege Patienten hu misse verluecht ginn, well e puer vun de Kummeren duerch de villen Damp, dee sech entwéckelt hat, net méi kënne genotzt ginn. E Freideg de Moie waren d'Pompjeeën nach am Asaz, fir Brandnäschter auszeschléissen. Iwwer d'Brandursaach ass nach näischt gewosst, Ermëttlunge goufe lancéiert.