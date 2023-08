Der brasilianescher Police ass e wichtege Coup géint d'illegal Ofholzung vum Reebësch am Amazonasgebitt gelongen.

Bei der Operatioun "Retomada" am Bundesstaat Pará gouf ee Geschäftsmann festgeholl. Wéi d'Police matdeelt, wier de Verdächtegen "de gréissten Zerstéierer vum Amazonasgebitt", géint dee jee ermëttelt gouf.

Zesumme mat Komplize soll sech de Geschäftsmann illegal iwwer 21.000 Hektar ëffentlech Land ugëeegent hunn. D'Grondstécker dofir solle si an der Géigend vun hiren eegene Lännereien op d'Nimm vu Familljememberen agedroen hunn. Iwwer 6.500 Hektar Reebësch sollen der Police no schonn ofgeholzt gi sinn, fir d'Fläche fir d'Véizuucht ze notzen. D'Geriicht huet deemno 16 Bauerenhäff an 10.000 Véi confisquéieren a Verméigenswäerter an Héicht vun 116 Millioune Reais afréiere gelooss hunn.

Eréischt am Juni hat de brasilianesche President Luiz Inácio Lula da Silva e Schutzplang presentéiert. Ënnert anerem gesäit dësen d'Saisie vun der Hallschent vun den illegal genotzte Fläche bannent de Schutzgebidder souwéi d'Ausweisung vun dräi Milliounen Hektar neie Schutzgebidder bis 2027 vir.