Eng 43.000 Scoute vun iwwerall op der Welt sinn zanter dem 1. August an nach bis den 12. a Südkorea op engem risegen internationale Camp.

All véier Joer ass esou ee World Scout Jamboree, aktuell ass a Südkorea déi 25. Editioun, ma am Gaaschtland ass et aktuell waarm, vill ze waarm. Déi extrem Hëtzt mécht de Scouten ze schafen. Iwwer 40 Grad sollen et um éischten Dag gewiescht sinn. Wéi Medie gemellt hunn, sollen eleng deen Dag 108 Jugendlecher am Alter tëscht 14 a 17 Joer an der Infirmerie gewiescht sinn well hinne wéinst der Hëtzt net gutt war.

Bei der Ouverture waren de südkoreanesche President Yoon Suk-Yeol, souwéi de berüümten Iwwerliewenskënschtler a fréiere Scout Edward "Bear" Grills mat dobäi.

De Lëtzebuerger, déi aktuell um Jamboree sinn, geet et awer gutt a si si gutt encadréiert, sou de Lëtzebuerger Scouting-Comité an engem Message un d'Elteren, deen RTL virläit. 250 Lëtzebuerger, dorënner 180 Jonker vun den LGS a vun der FNEL sinn aktuell um World Scout Jamboree. Am Ganze sinn iwwer 43.000 Leit aus der ganzer Welt do.

Am RTL-Interview huet de Contingentsleader Pit Demuth vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten verséchert, dass d'Situatioun tolerabel wier. 20 Cheffen, 40 Leit vum Staff an 10 aus dem Management-Team géifen dofir suergen, dass d'Lëtzebuerger a Sécherheet sinn.

© Screenshot aus engem Video vu Reuters © Screenshot aus engem Video vu Reuters © Screenshot aus engem Video vu Reuters © Screenshot aus engem Video vu Reuters © Screenshot aus engem Video vu Reuters © Screenshot aus engem Video vu Reuters © Screenshot aus engem Video vu Reuters © Screenshot aus engem Video vu Reuters © Screenshot aus engem Video vu Reuters Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Och d'Weltorganisatioun vun de Scoute mellt, si géif intensiv mam Organisateur vum Jamboree an der südkoreanescher Regierung zesummeschaffen, fir d'Sécherheet an d'Gesondheet vun de Scouten z’assuréieren. Et solle méi Plaze geschaaft ginn, wou si Schied a Waasser kënne fannen, och wärend den Aktivitéiten. Donieft sollen um Site an an de Busse méi Klimaanlagen installéiert ginn. D'Zuel vu medezineschem Personal géif donieft erhéicht ginn. Zousätzlech géif méi Personal op de Site kommen, fir bei der Verdeelung vum Iessen an der Hygiène um Site ze hëllefen. Den Organisateur war vu Participanten an den internationale Medie kritiséiert ginn, d'sanitär Anlagen um Camping wieren net propper.

FB Post World Organization of the Scout Movement

D'südkoreanesch Regierung koum no de Kriticke fir eng Drénglechkeetssëtzung zesummen. Et gouf een Hëllefsplang an Héicht vun iwwer 4 Milliounen Euro decidéiert, mat ënner anerem dem Asaz vun Dokteren a Infirmerie-Personal vun der Arméi, mat klimatiséierten Autobussen, an deene sech d'Leit kënnen erblosen. Parallel solle Killween den enorme Scoutscamp mat äiskalem Waasser beliwweren.

A Südkorea waren déi lescht Deeg Temperature vu bis zu 35 Grad Celsius. Dobäi kënnt eng héich Loftfiichtegkeet. International Medien hu gemellt, datt honnerte Jonker déi lescht Deeg um Jamboree hu misse medezinesch behandelt ginn. Aktuell wier d'Situatioun manner schlëmm, mat nach 39 Leit, déi nach ëmmer géinge versuergt ginn, esou "The Guardian". D'brittesch Dageszeitung huet och vun Eltere geschriwwen, déi sech iwwert eng schlecht Organisatioun vum Jamboree beschwéiert hätten.