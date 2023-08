Fir déi 3. Kéier steet an den USA den Donald Trump nees viru Geriicht. Bei enger Verurteelung riskéiert hien eng laangjäreg Prisongsstrof.

Den Trump war amerikanesche President a wëll et och nees ginn. Mä wat bedeit d’Uklo iwwerhaapt fir den Trump? Hei d’Äntwerten op déi zentral Froen.

Wat bedeit d'Uklo fir den Donald Trump? - Carinne Lemmer

Wat gëtt dem Trump iwwerhaapt reprochéiert a wat riskéiert hien?

Et geet ëm d’Attack op d’US-Kapitol am Januar 2021 an ëm "Walbeaflossung". D’Ukloschrëft ass 45 Säite laang an et gi 4 Uklopunkten. Am Kongress sinn deemools d’Stëmme vun de Walleit ausgezielt ginn, fir den Joe Biden offiziell als Walgewënner ze deklaréieren. An do kritt den Trump reprochéiert, dat wollten ze beaflossen. Wann den Donald Trump an engem vun de 4 Uklopunkten schëlleg gesprach gëtt, riskéiert hien eng Prisongsstrof vun e puer Joer. Bis zu 20 Joer Prisong kënnen dat sinn.

Wéi reagéiert den Trump op all déi Reprochen?

Sou wéi mer dat kennen. Den Trump streit alles of an alles wier just e Versuch fir hien drun ze hënneren, datt en nees President gëtt. Hien hätt sech ëmmer un d’Gesetz gehalen. A geet souguer souwäit, datt e seet, et wär wéi deemools an Nazi-Däitschland oder an engem aneren autoritäre Regime. Hie behaapt, hien hätt wierklech gemengt, datt d’Walen 2020 "geklaut" gi wären. Hie wär fest dovunner iwwerzeegt gewiescht. An dofir hätt hie sech gewiert. An der Ukloschrëft steet awer, et wär dem Trump X-Mol erkläert ginn, datt hien d’Wale verluer huet. Mä hien hätt d’Wourecht absichtlech ignoréiert.

D'nächst Joer si jo dann nees Walen an den USA. Wat bedeit d’Uklo dann elo fir seng Kandidatur?

U senger Kandidatur wäert wuel och dës Uklo näischt änneren. Réng theoretesch kann hien och verurteelt nach kandidéieren. Senger Popularitéit wäert et och kaum schueden. Den Trump huet den Ëmfroen no 54% vun de republikanesche Wieler hannert sech. Säi gréissten, parteiinterne Konkurrent, den Ron DeSantis, läit wäit hannert him. Déi nei Uklo kéint och seng Sympathisanten an déi republikanesch Wieler nach méi mobiliséieren. Bis zu enger Verurteelung gëllt den Trump och als onschëlleg.

Den Trump kéint also och verurteelt kandidéieren?

Et gëtt nach besser... den Donald Trump kéint souguer, wann en zu enger Prisongsstrof géif verurteelt ginn, President ginn. Réng rechtlech kéint den Trump sech aus dem Prisong eraus der Wal stellen. Dat gouf etoch schonn: 1920 huet de Sozialist Eugene Debs aus dem Prisong eraus kandidéiert.

Fir US-President ze ginn, gëllen och net vill Konditiounen. Et muss ee gebiertegen Amerikaner sinn. Op d’mannst 35 Joer al sinn an zanter 14 Joer an den USA liewen. An et däerf een net schonn zweemol President gewiescht sinn.

Dierft e verurteelten Trump bei de Walen iwwerhaapt seng Stëmm ofginn?

Warscheinlech net. Et kéint zu der kurioser Situatioun kommen, datt den Donald Trump zwar um Walziedel steet, mä selwer net wielen däerf, wann e verurteelt wär. Warscheinlech kéint hie sech och selwer begnodegen, also seng Strof noloossen. Hie kéint deemno wéi och d’Uklo géint sech stoppe loossen. Nom Motto: Hie kéint jo net andauernd viru Geriicht optauchen, mä misst senge Flichten als President nokommen. Et kéint och nach eng weider Uklo derbäi kommen. Et schéngt wierklech an den USA näischt onméiglech ze sinn.