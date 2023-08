An der Biergregioun Ratscha am Nordweste vum Kaukasusland Georgien koum et en Donneschdeg zu engem Äerdrutsch.

Op d'mannst sechs Persoune sinn ëm d'Liewe komm an 30 gi vermësst, zanter d'Äerdmassen no deeglaangem Reen un d'Rëtsche gerode sinn.

Nach um Dag selwer goufen zwee Doudesaffer fonnt, e Freideg dann nach emol 4, sou den Inneministère zu Tiflis. D'Rettungsekippe wieren ouni Ënnerbriechung am Katastrophegebitt am Asaz. Den Infrastrukturminister Irakli Karseladse huet sech op der Plaz e Bild vum Ongléck gemaach an huet vu 35 Vermësste geschwat.

An der Biergregioun ginn et sëllegen touristesch Plazen. Den Äerdrutsch war och net wäit vun engem Hotel zu Schowi ewech. Et goufe Vakanzenhaiser, Stroumleitungen, Stroossen a Brécke beschiedegt. Iwwer 140 Mënschen goufen dem Inneministère no a Sécherheet bruecht.