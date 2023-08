Ee russescht Geriicht huet den inhaftéierten Alexej Nawalny um Freideg zu weideren 19 Joer an engem Stroflager verurteelt.

De 47 Joer alen Oppositionelle muss weider 19 Joer an engem Strof-Camp bleiwen. Dat huet e Geriicht zu Moskau decidéiert. Aktuell sëtzt hie schonn am Prisong eng Strof vun 9 Joer of. Ënner anerem goung et ëm d'Grënnung an d'Finanzéierung vun enger extremistescher Organisatioun.

Den Nawalny hat mat enger Verurteelung gerechent an hat op sozialen Netzwierker wësse gedoen, hie géif mat engem stalinistesche Strofmooss rechnen.

Kritiker schwätze vun engem inzeenéierte Prozess. International gëllt den Nawalny op ville Plazen als e politesche Gefaangenen.

Nawalny rifft Russen zu Widderstand géint Putin op

De russesche Kreml-Kritiker huet seng Landsleit no senger Verurteelung zu 19 Joer Prisong an engem "Extremismus"-Prozess zum Widderstand géint d'Regierung vum Wladimir Putin opgeruff. An engem e Freideg vu sengem Team publizéierte Message op senger Facebook-Säit erkläert den Nawalny wiertlech: "Si zwéngen Iech dozou, Äert Russland ouni Kampf de Bande vu Verräter, Brigangen a Schurken ze iwwerloossen, déi un d'Muecht komm sinn."

De "Putin däerf säin Zil net erreechen. Verléiert net de Wëllen zum Widderstand", sou nach den Nawalny. "Si wëllen Iech Angscht maachen, net mir, an Iech de Wëllen zum Widderstand huelen."

