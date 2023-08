A Slowenien sinn duerch Iwwerschwemmungen an Äerdrutscher 3 Leit ëm d'Liewe komm. D'Héichwaasser huet Brécken an Haiser zerstéiert.

Eng Autobunn an Zuchstrecke si gespaart ginn, wéi och Grenziwwergäng a Richtung Éisträich. Besonnesch kritesch war d'Situatioun an der Regioun Koroska, déi un Éisträich grenzt. Do ware verschidden Uertschaften, déi an de Bierger leien, komplett vun der Baussewelt ofgeschnidden.

Déi slowenesch Autoritéiten melle méi wéi 3.700 Asätz fir d'Rettungsdéngschter bannent 36 Stonnen. De Regierungschef Golob geet dovun aus, dass dëst déi schlëmmst Naturkatastroph zanter der Onofhängegkeet vum Land 1991 ass.

Am Nopeschland Éisträich koum et zu Accidenter a kilometerlaange Stauen. Dat virop am Süde vum Land. Den éisträicheschen Automobilclub réit awer dovun of, vun der Autobunn erofzefueren. Iwwer Land wieren nämlech vill Stroossen iwwerschwemmt.

D'Bundeslänner Kärnten an d'Steiermark och vun den Iwwerschwemmunge betraff. Fir e Samschdeg ass nach emol vill Reen gemellt, esou dass et net virauszegesinn ass, wéini sech d'Situatioun berouegt.

An der Steiermark gouf et fir d'Bezierker Deutschlandsberg, Leibnitz a Südoststeiermark eng Zivilschutzwarnung, a fënnef Gemengen e Katastrophenalarm. Zu St. Pauli am Bezierk Wolfsberg gëtt eng weider Héichwaasserwell erwaart an dowéinst virsuerglech scho mol 70 Stéit evakuéiert ginn.

An der Nuecht op e Samschdeg war dann awer manner Reen erofkomm wéi gefaart. Am Ganze goufen am südlechsten éisträichesche Bundesland 1.100 Pompjeesasätz gezielt. 2.500 Pompjeeën an 100 Zaldote waren am Asaz huet et e Samschdeg de Moie geheescht.