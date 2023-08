An der Géigend vun der Bréck, déi d'Hallefinsel Krim mam russesche Festland verbënnt, soll et an der Nuecht zu enger Rei Explosioune komm sinn.

Dat melle souwuel russesch, wéi och ukrainesch Medien. E russeschen Tanker wier vun enger Dron getraff ginn.

D'Ukrain huet an der Vergaangenheet schonn e puer Mol Marinnschëffer an och d'Bréck tëscht der annektéierter Hallefinsel Krim an dem russesche Festland ugegraff. Am Juli gouf et op der Krim-Bréck zwee Doudesaffer.

A Saudi-Arabien fänkt iwwerdeems um Samschdeg d'Ukrain-Friddenskonferenz un, déi zwee Deeg dauere soll. D'Ukrain rechent mat schwieregen awer konstruktive Gespréicher.

Vertrieder aus 40 Länner wëllen e politeschen an diplomatesche Wee fannen, fir dëse Krich op en Enn ze bréngen. Derbäi sinn ënnert anerem d'USA, d'EU, Groussbritannien, oder och nach Chile, Indonesien an d'Tierkei. China huet e Freideg réischt offiziell zougesot, nodeems et Rumeure gouf, dass Peking keng Delegatioun géing schécken. Russland ass net invitéiert ginn. Am Ganze si bal 30 Länner vertrueden.

Op der Dagesuerdnung steet de Friddensplang vum ukrainesche President Wolodymyr Selen­skyj. Et wéilt een déi aner Länner iwwer d'Detailer vum Plang, dee schonn um G20-Sommet an Indonesie presentéiert gouf, informéieren, heescht et. Dëse Plang gesäit vir, dass Russland all d'Truppe komplett vum ukrainesche Staatsgebitt ofzitt.

Däitschland huet der Ukrain weider Waffen a militärescht Material geliwwert. Dat huet d'Bundesregierung op hirem Internetsite publizéiert. Offiziellen Zuelen no gëtt eist Nopeschland dëst Joer am Ganze ronn 5,4 Milliarden Euro aus fir d'Ukrain z'ënnerstëtzen. D'lescht Joer waren et 2 Milliarden.