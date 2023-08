A China hunn iwwer 700.000 Mënschen am Juli wéinst Naturkatastrophe missen aus hiren Haiser evakuéiert ginn.

An der Suitte sinn an deem Mount bal 150 Mënschen gestuerwen oder goufen als vermësst gemellt.142 Mënsche goufen Affer vun Iwwerschwemmungen oder anere geologesche Katastrophen. Dat huet de Ministère fit Noutfäll e Freideg matgedeelt. Fënnef Mënsche wiere wéinst Dréchent oder anere Katastrophen ëmkomm.

China huet an de leschte Wochen souwuel ënner extremer Hëtzt wéi och extremem Reen gelidden.

Den Tropestuerm "Doksuri" huet heftege Reen am Nordoste vum Land an an der Haaptstad Peking gesuergt. Bannent nëmme 40 Stonne sinn déi duerchschnëttlech Reenquantitéite fir de komplette Mount Juli erofkomm. Dat huet net just zu Iwwerschwemmunge geféiert, ma och zu Äerdrutschen.

Wéi de chineesesche Wiederdéngscht ausgesot huet, waren et a Peking déi heftegst Reefäll zanter dem Ufank vun de Wiederopzeechnungen virun 140 Joer.