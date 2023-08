D'Lëtzebuerger Guiden a Scouten an d'FNEL hunn e Samschdeg e Message un d'Eltere raus ginn.

De Weltverband vun de Scouten huet iwwerdeems a Fro gestallt, ob de Jamboree-Camp a Südkorea ka weiderlafen.

D'Organisateure vum internationale Scoutstreff, op deem 43.000 Leit sinn, kämpfen aktuell mat extreem héijen Temperaturen a schmeierer Loft. Dowéinst sollte si sech alternativ Optiounen iwwerleeën, fir de Camp kënne méi fréi wéi geplangt op en Enn ze bréngen, esou d'Fuerderung vum Weltverband.

D'Organisateuren haten u sech decidéiert weiderzemaachen a verséchert, dass si alles géife maachen, fir d'Probleemer an de Grëff ze kréien. Mëttlerweil hëlleft dann och d'südkoreanesch Regierung verstäerkt um Site.

Eng sëllege Participanten hunn de weltwäit gréisste Scoutscamp aus gesondheetleche Grënn scho missen ofbriechen.

De brittesche Scoutsgrupp huet annoncéiert, seng méi wéi 4.000 Memberen an Hotellen ënnerzebréngen. Och den US-amerikanesche Contingent bleift net um Camp. D'US-Scoute schlofen op enger Militärbase an der Géigend.

Lëtzebuerger geet et den Ëmstänn entspriechend gutt

An engem neie Message un d'Eltere schreift d'Lëtzebuerger Leedung e Samschdeg, dass et de ronn 180 Jugendlechen tëscht 14 a 17 Joer den Ëmstänn entspriechend gutt geet. D'Lëtzebuerger Guiden a Scouten an d'FNEL erklären zesummen, dass den Depart vun den zwee grousse Contingenten d'Situatioun scho verbessert huet, well méi Plaz ass. D'Presenz vun der Regierung géif d'Sécherheetsgefill stäerken.

Alles an allem ware méi wéi 43.000 Scouten aus 158 Länner fir dëse Camp a Südkorea komm. De Camp soll u sech nach bis den 12. August daueren.