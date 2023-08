E Bëschbrand un der Grenz tëscht Frankräich a Spuenien, ass amgaange sech geféierlech auszebreeden.

Well den Ament vill Loft ass waren am Gebitt un der Mëttelmierküst e Samschdegvirmëtteg iwwer 400 Hektar betraff. Iwwer 130 Mënschen hu missen a Sécherheet bruecht ginn, wärend honnerten aner Mënschen an aneren Dierfer an op Campinge festsouzen.

D'Feier war e Freideg am Nomëtteg am Süden un der spuenescher Grenzgemeng Portbou ausgebrach, enger bei Touriste beléifter Géigend.

E Samschdeg de Moien 9 Auer hunn ongeféier 435 Hektar Terrain gebrannt. D'Ursaache vum Bëschbrand mussen nach ermëttelt ginn. Wéi d'Pompjeeë matgedeelt hunn, wieren am Ganze gutt 2.500 Hektar Bësch duerch d'Flamen a Gefor. D'Feier wier weider "aktiv" an et wier elo immens wichteg, dass et sech net a Richtung Süden ausbreet, sou déi katalanesch Regionalregierung op hirer Websäit.

Den Ament kéinte wéinst der staarker Loft keng Läschfligere agesat ginn. Den Terrain an der Biergregioun mécht et de Pompjeeën zousätzlech schwéier bei d'Feier bäizekommen.

Dem katalaneschen Zivilschutz no waren an der Nuecht op e Samschdeg iwwer 4.000 Mënschen ouni Stroum an och de Färverkéier tëscht Portbou a Figuzeras gouf gestoppt. Donieft gouf d'Grenz tëscht Portbou an der Grenz zu Frankräich gespaart.

Gutt 80 spuenesch Pompjeesunitéite waren am Asaz an aus Frankräich koumen Dosende Pompjeesgefierer zur Ënnerstëtzung.