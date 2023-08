Eng vu Kiew organiséiert Friddenskonferenz iwwert de Krich an der Ukrain huet Participanten no e Samschdeg zu Dschiddah ugefaangen.

Knapp 40 Länner si beim Sommet a Saudiarabien dobäi, dorënner westlech Staate wéi d'USA an Däitschland, awer och Schwellelänner wéi China, Indien a Südafrika an Entwécklungslänner. Russland ass net dobäi.

"Ech ginn dovunner aus, datt d'Gespréicher net einfach wäerte sinn, ma d'Wourecht ass op eiser Säit", sou den Andrij Jermak vun der ukrainescher Delegatioun an engem e Freideg publizéierten Interview.

De Jermak féiert déi ukrainesch Delegatioun an der saudiarabescher Stad um Roude Mier un.

De Sommet, deen iwwer 2 Deeg soll goen, gëtt um Niveau vun de Sécherheetsberoder organiséiert. D'Zil wier d'"Konsolidéierung vu verschiddene Friddenspläng", beispillsweis aus China, Afrika a Brasilien mat deem vun der Ukrain opgestallten Zéng-Punkte-Plang, huet et am Virfeld vum Sommet geheescht.

Fir d'lescht hat et am Juni zu Kopenhagen Gespréicher ginn. Dës waren informell an haten zu kenger offizieller Erklärung gefouert.