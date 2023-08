Russland huet eegenen Informatiounen no iwwert dem schwaarze Mier eng US-Militärdron beim Andréngen a säi Loftraum gehënnert.

D'US-Opklärungsdron vum Typ Reaper MQ-9A hätt sech iwwert dem Schwaarze Mier a Richtung Russland beweegt, dat huet de Verdeedegungsministère zu Moskau iwwer Telegram matgedeelt.

E russesche Kampffliger vum Typ Su-30 hätt d'Dron an der Loft identifizéiert, wouropshin dës sech nees vun der russescher Grenz fortbeweegt hätt. Déi russesch Maschinn ass duerno nees sécher um Stëtzpunkt vun der Loftwaff gelant. Wéi et vu russescher Säit heescht, hätt et keng Grenzverletzung ginn.

Dem russesche Verdeedegungsministère no gehéiert d'Dron der US-Loftwaff.