Bei enger Explosioun an engem Wunngebai zu Paräis goufe fënnef Mënsche blesséiert. Liewensgefor géif keng bestoen.

D'Explosioun war e Samschdeg am Norde vun der franséischer Haaptstad am 18. Arrondissement geschitt. D'Fassad vum Gebai ass deelweis zerstéiert ginn an um drëtte Stack ass e grousst Lach entstanen. D'Fassad war réischt renovéiert ginn.

Bis zu honnert Pompjeeë waren am Asaz. Sämtlech Bewunner vum Gebai an och deels déi vun niewendrun hu missen aus hire Wunnengen.

D'Ursaach ass nach onkloer. Et gëtt vermutt, dass et sech ëm en Accident handelt. Deemno huet de Parquet Ermëttlungen gefuerdert.

Explosioune kommen zu Paräis allerdéngs méi dacks vir. Den 21. Juni gouf et eng Explosioun an engem Gebai, wou eng Schoul fir Moud dra war. Do war och e Feier ausgebrach an d'Gebai ass an de Koup gefall. Dräi Mënschen koumen do ëm d'Liewen, Dosende goufe verwonnt.

Am Januar 2019 war et wéinst enger futtisser Gasleitung zu enger Explosioun an engem Gebai an der Géigend vum Zentrum komm. Véier Mënsche si gestuerwen, dorënner zwee Pompjeeën. 66 weider Mënschen waren deemools blesséiert ginn.