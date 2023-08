Am Niger leeft e Sonndeg den Owend den Ultimatum vun der westafrikanescher Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas of.

Eng Rei westafrikanesch Länner si prett, Zaldoten an den Niger ze schécken, fir déi demokratesch gewielte Regierung erëm en place ze setzen. Den Drock op d'Putschiste wiisst. Ma dem Niger säi Nopeschland Algerien refuséiert dat kategoresch. Eng militäresch Interventioun am Niger wier nämlech och eng direkt Menace fir Algerien, esou den algeresche President Abdelmadschid Tebboune e Samschdeg den Owend. Hien huet gewarnt, dass mat engem militäresche Konflikt am Niger déi ganz Sahel-Zon géif a Flamen opgoen. Hien huet och drop higewisen, dass et keng Léisung ouni Algerien géif.

D'Ecowas-Staaten haten de Putschisten e Sonndeg d'lescht Woch en Ultimatun vun enger Woch gestallt, de gestierzte Staatschef Mohamed Bazoum nees op säin Amt ze setzen. Am anere Fall wier den "Asaz vu Gewalt" net auszeschléissen. Sëllegen Ecowas-Staaten, dorënner Senegal an d'Côte d'Ivoire, sinn eegenen Aussoen no bereet, Zaldoten ze schécken. Op der anerer Säit huet de selwer ernannte Staatschef Abdourahamane Tiani gedreet bei all Aggressioun "direkt mat engem Géigeschlag" z'äntweren. Mali a Burkina Faso, deenen hir Länner vun Ecowas ausgeschloss sinn, hunn däitlech gemaach, dass eng Militärinterventioun vu baussen "enger Krichserklärung" gläich kënnt.

Am Mali sinn och russesch Söldner-Truppen aktiv an och de Burkina Faso huet enk Kontakter zu russeschen Truppen.

Den Dschad, eng wichteg afrikanesch Militärmuecht an ëstlechen Noper vum Niger, huet annoncéiert, sech net ze bedeelegen. Iwwerdeems huet déi fréier Kolonialmuecht Frankräich erkläert, d'Beméiungen vun Ecowas "mat Stäerkt an Entschlossenheet" z'ënnerstëtzen. Et géif ëm d'Zukunft vum Niger an d'Stabilitéit vun der ganzer Regioun goen, sou de franséischen Ausseminister. De Verdeedegungsminister Sébastien Lecornu huet de Putsch eng "Feelaschätzung géint d'Interessie vum Land" genannt. De Putsch géing de Kampf géint Terrorsimus an der Sahelzon schwächen. Hien huet och drop higewisen, dass den Niger eent vun den äermste Länner vun der Welt ass an immens vun auslännescher Hëllef ofhängeg wier. Déi géif gestoppt ginn, falls de Bazoum net nees un d'Muecht kënnt.